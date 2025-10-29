Sucesos

Tres pescadores llevan cinco días perdidos en aguas del mar Caribe

Autoridades de Costa Rica, Panamá y Estados Unidos mantienen intensa búsqueda en la zona

Por Yeryis Salas
pescadores
Las familias están recolectando dinero para alquilar un helicóptero que ayude en la búsqueda. (Cortesía/Cortesía)







