Tres pescadores llevan cinco días perdidos en aguas del mar Caribe

Las familias están recolectando dinero para alquilar un helicóptero que ayude en la búsqueda.

El viernes pasado, tres jóvenes pescadores zarparon a las 4 a. m. de Cahuita de Talamanca, y desde entonces no se les volvió a ver.

Los desaparecidos son Magdiel López, de 25 años, Joseph Spencer, de 27 años, y su hermano Shernan, de 18, todos vecinos de Cahuita cuyas familias ahora piden ayuda para alquilar un helicóptero y así intensificar la búsqueda que ya ejecuta el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).

El Ministerio de Seguridad Pública detalló que el SNG también cuenta con el apoyo aéreo de los Estados Unidos, pero no han visto la lancha.

“Actualmente, una prima y yo nos encontramos en Panamá, donde hemos recibido el valioso apoyo de la Aeronaval panameña, quienes se han unido a la búsqueda junto con equipos aéreos y marítimos”, dijo a La Nación Ariel López, hermana de Magdiel.

Los hermanos Spencer son dos de los tres desaparecidos. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

No hay certeza de qué les ocurrió, pero las familias creen que les habría fallado el motor de la lancha.

“Esta situación ha sido profundamente dolorosa y angustiante para nuestras familias. Mi madre, así como las madres de Shernan y Joseph Spencer, viven momentos de gran desesperación y tristeza, un sentimiento que no le deseamos a nadie. A pesar del dolor, queremos destacar que ambas familias —la de Magdiel López y la de los hermanos Shernan y Joseph Spencer— estamos completamente unidas en esta búsqueda", declaró Ariel.

Agregó que han recibido grandes muestras de solidaridad por parte de vecinos, amigos y familiares, que les han ayudado a cubrir los gastos de las pangas que participan en la búsqueda y de una avioneta que partió desde Changuinola, Panamá, para sobrevolar la zona donde se presume podrían encontrarse.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que nos han acompañado y brindado su apoyo en estos días tan difíciles. Seguimos firmes, con fe y esperanza, confiando en que Magdiel, Shernan y Joseph aparecerán con vida”, manifestó.