Tres personas fallecieron entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en hechos violentos

Una serie de accidentes de tránsito y un ataque con arma de fuego dejaron tres fallecidos y varios heridos críticos durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

Tres personas perdieron la vida entre la noche del viernes 12 de junio y la madrugada de este sábado 13 de junio en distintos puntos del país, de acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El primer incidente fue reportado a las 9:02 p. m. en San Luis de Guácimo, Limón, donde se atendió una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

Según Cruz Roja, en el sitio se brindó atención a una mujer adulta que se encontraba en condición estable y a un hombre de 35 años, quien fue declarado fallecido debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Una hora después, a las 10:09 p. m., en Pocosol de San Carlos, Alajuela, un hombre murió, tras ser atropellado por un vehículo. La víctima fue declarada sin signos vitales en el lugar.

De acuerdo con el OIJ, el fallecido fue identificado con el apellido Medina, de 51 años y de nacionalidad nicaragüense. Según la versión preliminar, el accidente ocurrió cuando intentaba cruzar la vía.

Posteriormente, a las 4:24 a. m. del sábado, en San Juan de Dios de Desamparados, San José, los socorristas atendieron el caso de un hombre con múltiples impactos de bala, quien fue localizado sin signos vitales.

Según el reporte del OIJ, el hecho fue comunicado a las autoridades a las 3:57 a. m. En apariencia, la víctima era un joven de 26 años, de apellido Azofeifa, quien se encontraba en el corredor de una vivienda cuando una motocicleta con dos ocupantes pasó por el sitio.

Por razones que aún se investigan, uno de los sujetos habría sacado un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra el joven. Tras el ataque, ambos sospechosos se dieron a la fuga.

Otras personas resultaron heridas

Durante ese lapso de tiempo, otras personas también resultaron lesionadas en hechos violentos. A las 7:09 p. m., en San Isidro de San Ramón, Alajuela, ocurrió una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano. El percance dejó a un hombre herido, quien fue trasladado en condición crítica al Hospital Carlos Luis Valverde Vega, de San Ramón.

Más tarde, a las 10:57 p. m., en Sarchí Norte de Alajuela, se registró el vuelco de una motocicleta. Como consecuencia, un hombre sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Francisco de Asís.

En otra emergencia atendida a las 10:44 p. m., en San Cristóbal de Desamparados, un hombre sufrió quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 60% de su cuerpo, tras un incidente relacionado con vapor caliente. Debido a la severidad de las lesiones, fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta.