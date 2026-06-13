Sucesos

Tres personas fallecieron entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en hechos violentos

Incidentes ocurrieron en Guácimo, San Carlos y Desamparados

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Por Arianna Villalobos Solís
Ambulancia cruz roja
Una serie de accidentes de tránsito y un ataque con arma de fuego dejaron tres fallecidos y varios heridos críticos durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado.







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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