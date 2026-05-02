Sucesos

Tres meses de prisión preventiva para exalumno del TEC detenido como sospechoso de amenazas

El hombre es sospechoso de amenazar a la rectora y personal docente del TEC.

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Por Libia Solano Meza
El exestudiante del TEC de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, detenido como sospechoso de realizar amenazas de tiroteo le allanaron su casa en San Carlos. Foto: OIJ
El exestudiante del TEC de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, detenido como sospechoso de realizar amenazas de tiroteo le allanaron su casa en San Carlos. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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