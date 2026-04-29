Exalumno del TEC detenido por amenazas: ‘Sigan soñando que me van a mandar a Juzgado Penal’

Agentes judiciales allanaron el apartamento del sospechoso de amenazas contra el TEC. El inmueble se ubica en Santa Clara de San Carlos.

Tras la detención del sospechoso de amenazar a la rectora y personal docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaron el apartamento del imputado, en Santa Clara de San Carlos, cerca de la sede de esa casa de enseñanza, en la zona norte.

Con la diligencia se busca decomisar evidencia relacionada con la pesquisa, como dispositivos electrónicos (celulares, tabletas, almacenadores USB, etc), computadoras y otros elementos.

Diversas publicaciones en redes sociales figuran entre las pruebas que el OIJ remitió a la Fiscalía como parte de la pesquisa que se sigue contra el hombre de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, exalumno del TEC.

Castro fue detenido este martes por agentes del OIJ de Cartago, en Santa Clara de San Carlos y remitido a la Fiscalía de la Vieja Metrópoli, donde se sigue la causa.

Los posteos, hechos bajo distintos pseudónimos, revelan un posible resentimiento acumulado durante más de cuatro años por sanciones disciplinarias que incluyeron plagio, irrespeto a la autoridad e ingreso no autorizado a laboratorios restringidos. Además, muestran el convencimiento del imputado de que podía evadir cualquier investigación en su contra.

Bajo el usuario Leonel CA, cuando otro usuario lo señalaba como autor de las amenazas, el sospechoso respondió: “Pruébelo entonces. Aunque tuvieran pruebas, sigan soñando que me van a mandar a Juzgado Penal, no ve que no tienen forma de notificarme el traslado de cargos, ya se cayeron tres procesos contravencionales en mi contra porque no me logran notificar”.

En otra publicación, bajo el seudónimo InspiringWallaby4147, amenazó con tomar la justicia por cuenta propia: “Si la Administración de Justicia no se apura a cumplir su rol de reparación de daños interviniendo esta institución, vamos a ser varias las personas las que vamos a ejecutar justicia privada”.

En ese mismo mensaje dejó claro que no atendería citaciones del OIJ: “cualquier citatorio judicial me lo voy a pasar por el asterisco, porque al menos yo sí sé cómo evadir con recursos legales cualquier intento de investigación penal”.

Con el nombre KastDark Leik arremetió contra compañeros que lo señalaban públicamente: “he sido la única persona valiente en esta corrupta y asquerosa universidad que no agacha la cabeza”. En esa misma cadena de comentarios, otro usuario le recordó que se le recordaba “llorando porque no pasaba los cursos de computación”.

También acusó, sin pruebas, a la rectora María Estrada Sánchez de haber llegado a “un acuerdo ilícito con los magistrados de la Sala Constitucional” para favorecer al Conare en un recurso de amparo, y afirmó que un magistrado habría recibido “un regalito” a cambio de persuadir a sus colegas.

La amenaza más explícita del expediente figura en una publicación del perfil “Peor Pesadilla”: “Se le avisa a la comunidad del Tecnológico de Costa Rica que vamos a empezar a asesinar a varios de sus funcionarios. Se aproxima un tiroteo contra la universidad más corrupta de Costa Rica; tenemos tiradores activos dentro de los cinco campus listos para ejecutar orden de fuego. Y las primeras cabezas van a ser las coordinaciones de carrera”.

Según el informe del OIJ, la campaña de hostigamiento que inició en noviembre de 2025, obligó a evacuar instalaciones del TEC en varias ocasiones y puso en riesgo “la integridad física y psicológica” de aproximadamente 19.000 estudiantes y funcionarios.

La Sección de Cibercrimen rompió el anonimato del sospechoso al rastrear la última comunicación con amenazas, gracias a que ubicó una dirección IP “en la periferia inmediata del campus del TEC”. Esto ocurrió el 23 de abril, mientras se emitían nuevas intimidaciones.

Trascendió que a Castro Aguilar le decomisaron seis celulares, una computadora y varias tarjetas telefónicas de diferentes empresas.

Colaboró: Edgar Chinchilla.