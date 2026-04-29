Sucesos

Exalumno del TEC detenido por amenazas: ‘Sigan soñando que me van a mandar a Juzgado Penal’

OIJ allanó apartamento de sospechoso.

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Por Christian Montero y Fernanda Matarrita Chaves
Agentes judiciales allanan apartamento del sospechoso de amenazas contra el TEC
Agentes judiciales allanaron el apartamento del sospechoso de amenazas contra el TEC. El inmueble se ubica en Santa Clara de San Carlos. (Foto: Edgar Chinchill/Foto: Edgar Chinchilla)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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