Tres hombres fingían ser usuarios de gimnasios para robar tarjetas en casilleros y así estafaron a 53 clientes, asegura Fiscalía

El Juzgado Penal de Hatillo dictó tres meses de prisión preventiva contra tres hombres de apellidos Aguilar, Arroyo y Agüero, bajo el supuesto de que estafaron a 53 personas fingiendo ser clientes de gimnasios. Las autoridades investigan a los sujetos como sospechosos de cometer el delito de estafa informática.

El órgano acusador informó de que los hombres ingresaban a los gimnasios bajo el engaño de ser usuarios o tras solicitar pases de prueba. Los sospechosos aprovechaban el momento en que las personas realizaban actividad física y dejaban sus pertenencias en los casilleros para sustraer las tarjetas bancarias de su interior.

Posteriormente, los imputados realizaban compras y pagos en supermercados, licoreras, estaciones de servicio, plataformas digitales y comercios físicos. Las transacciones también se ejecutaban mediante el uso de datáfonos inalámbricos.

La Fiscalía Adjunta Contra la Ciberdelincuencia solicitó la medida cautelar el pasado viernes. Los hechos acusados habrían ocurrido en un periodo que abarca desde enero del 2025 hasta el mismo mes del 2026.

A partir de las diligencias realizadas, las autoridades identificaron un perjuicio patrimonial que supera los ¢18.500.000 y los $2.780. El grupo también se apoderó de bienes personales pertenecientes a los afectados.

De acuerdo con la Fiscalía, además de las tarjetas bancarias, los imputados habrían sustraído información sensible, dinero y otros bienes.

Durante los allanamientos ejecutados en las viviendas de los sospechosos, la policía logró el decomiso de armas, municiones y dinero en efectivo. Las autoridades sumaron a la causa otros elementos de interés que se recolectaron en los sitios.

El caso se tramita bajo el expediente 25-000207-0057-PE.