Sucesos

Tres hombres fingían ser usuarios de gimnasios para robar tarjetas en casilleros y así estafaron a 53 clientes, asegura Fiscalía

Juzgado Penal de Hatillo dictó medidas cautelares contra tres sospechosos

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Por Sebastián Sánchez
Cadena de gimnasios The Gym allanada por el OIJ en caso Lusso. Foto: IA Ilustrativa
Hombres sustraían bienes y tarjetas de clientes de gimnasios. (Imagen con fines ilustrativos). (IA Ilustrativa/IA Ilustrativa)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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