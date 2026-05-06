OIJ detiene a cinco hombres sospechosos de estafas por más de ¢36 millones: estos son los detalles de la investigación

Agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron cinco allanamientos en diferentes sectores del país, los cuales permitieron la detención de cinco hombres sospechosos de cometer estafas que suman un perjuicio económico cercano a los ¢36.600.000.

Los operativos se ejecutaron en San José, Coronado, Goicoechea, Moravia y Oreamuno de Cartago. En estos puntos, los oficiales capturaron a cinco sujetos de apellidos Gamboa, de 22 años; Osorio, de 22 años; Quiroz, de 24 años; Méndez, de 33 años, y González, de 35 años.

Las autoridades vinculan a los detenidos con al menos 10 causas penales por el delito de estafa informática. Según el informe preliminar, la investigación comenzó el 17 de febrero de 2026, luego de que una de las víctimas interpusiera la primera denuncia por transacciones bancarias no autorizadas y compras sospechosas en comercios.

A partir de esa alerta, la policía judicial relacionó los demás casos cuyas transacciones y operaciones se concentraron en las provincias de San José y Cartago.

Los allanamientos se realizaron bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Durante los registros, los agentes decomisaron ¢277.000 en efectivo, 12 teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros indicios de importancia para el desarrollo de la investigación.

Los cinco sospechosos quedarán a disposición de la Fiscalía para que se determine su situación jurídica.