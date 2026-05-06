Sucesos

OIJ detiene a cinco hombres sospechosos de estafas por más de ¢36 millones: estos son los detalles de la investigación

Allanamientos se realizaron en cinco puntos diferentes del país

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Cinco hombres fueron detenidos por el OIJ por presunta estafa.
Cinco hombres fueron detenidos por el OIJ por presunta estafa. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
estafaOIJdetenidos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.