Sucesos

Tres adolescentes son los sospechosos de encañonar a taxistas piratas para robarles en Limón

El OIJ capturó a tres menores de edad vinculados con robos agravados y disparos contra taxistas informales.

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Por Yucsiany Salazar
Los jóvenes fueron capturados en las primeras horas de este viernes 15 de mayo, en Limón.
Los jóvenes fueron capturados en las primeras horas de este viernes 15 de mayo, en Limón. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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