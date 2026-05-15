Tres adolescentes son los sospechosos de encañonar a taxistas piratas para robarles en Limón

Los jóvenes fueron capturados en las primeras horas de este viernes 15 de mayo, en Limón.

Un adolescente de 16 años y otros dos de 17 años son los únicos sospechosos de asaltar, a punta de pistola, a taxistas informales en barrio Ceibón, en el cantón central de Limón.

Los tres muchachos, detenidos este viernes, se les investiga por robo agravado y tentativa de homicidio, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los hechos que derivaron en las capturas ocurrieron en tres ocasiones: marzo de 2025, así como febrero y mayo del 2026 en esa barriada que colinda con Atlántida y Envaco, a menos de dos kilómetros de la ruta 32.

Se presume que los sospechosos abordaban a los transportistas y los amenazaban con arma de fuego para robarles las pertenencias. En una de esas ocasiones, los sujetos habrían disparado contra una de las víctimas.

El menor de 16 años y uno de los de 17 fueron capturados la mañana de este viernes 15 de mayo tras una serie de allanamientos en la zona. Horas después, los agentes judiciales localizaron y detuvieron al tercer implicado en vía pública.

Por ser menores de edad, serán juzgados bajo lo estipulado en la Ley Penal Juvenil, donde la pena máxima de reclusión es de 15 años.

Si el caso se confirma, son acusados, juzgados y sentenciados, podrían purgar internamiento en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en San Luis de Santo Domingo, en Heredia.