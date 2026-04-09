Sucesos

OIJ allana 12 puntos en Limón para desarticular banda ligada a exintegrantes de Tony Peña Russel

Operativos se realizan en barrios como Cielo Amarillo, Corales y Pacuare Viejo de Limón contra exmiembros de la organización de Tony Peña Russel

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Por Yucsiany Salazar
Allanamientos en Limón
Agentes judiciales ejecutan allanamientos en Limón contra banda con exmiembros de Tony Peña Russel, vinculada a homicidios y asaltos. En la vivienda de uno de los detenidos ubicaron una motocicleta robada. (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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