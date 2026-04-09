OIJ allana 12 puntos en Limón para desarticular banda ligada a exintegrantes de Tony Peña Russel

Agentes judiciales ejecutan allanamientos en Limón contra banda con exmiembros de Tony Peña Russel, vinculada a homicidios y asaltos. En la vivienda de uno de los detenidos ubicaron una motocicleta robada.

Agentes judiciales allanan al menos 12 puntos en Limón para desarticular una banda formada por exintegrantes de Tony Peña Russel señalada por homicidios, intentos de asesinato y violentos asaltos.

El operativo es ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía y la Unidad Especial de Apoyo (UEA), con intervenciones en zonas como Cielo Amarillo, Corales y Pacuare Viejo.

De acuerdo con la investigación, que inició en el 2025 tras un homicidio, el grupo es una célula conformada por exintegrantes de la organización de Tony Peña Russel, que comenzó a operar de forma independiente para tomar control de territorios destinados a la venta de droga.

Allanamientos en Limón

Vínculos con homicidios y asaltos

A esta estructura se le vincula con al menos dos homicidios, tres tentativas de homicidio y múltiples asaltos violentos, cometidos tanto en vía pública como en viviendas y comercios.

Uno de los homicidios ocurrió el 10 de setiembre de 2024 contra un hombre de apellidos Salazar Alvarado.

Las autoridades indican que los ataques responden a disputas territoriales entre grupos criminales, en medio de intentos por consolidar poder en la zona.

Tres detenidos y decomisos

El OIJ logró identificar a nueve personas como parte de esta organización, quienes eran buscadas desde el año anterior.

De momento, se reportan tres detenidos, mientras que al menos siete sospechosos continúan pendientes de captura, entre ellos, el presunto líder del grupo.

Durante los allanamientos, las autoridades ubicaron armas de fuego, entre ellas un revólver calibre 38 con municiones, así como una bolsa con picadura de marihuana, tres romanas digitales para embalar droga y una motocicleta robada.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.