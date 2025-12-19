Sucesos

Tren se descarrila en Ochomogo: suspenden parcialmente servicio San José-Cartago

Según la Cruz Roja, dos pacientes rehusaron ser atendidos

Por Sebastián Sánchez
Un tren del Incofer se descarriló a la altura de Ochomogo, en Cartago.
Un tren del Incofer se descarriló a la altura de Ochomogo, en Cartago. (Suministrado por Keyna Calderón/Captura)







trenIncoferdescarrilamientoOchomogoCartago-San José
