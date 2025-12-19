Tren se descarrila en Ochomogo: suspenden parcialmente servicio San José-Cartago

Un tren del Incofer se descarriló a la altura de Ochomogo, en Cartago.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) informó de que un tren sufrió un descarrilamiento en Ochomogo, Cartago, sin que se precisara el sentido en el que circulaba.

Según la información preliminar de la Cruz Roja, dos personas rehusaron ser valoradas. A raíz del incidente, el Incofer canceló el servicio de las 7:40 p. m. en sentido San José–Cartago, así como el tren de las 7:08 p. m. en sentido Cartago–San José.

Tren se descarrila en Cartago. Video suministrado por Keyna Calderón.

Además, los servicios de las 6:45 p. m. y 7:15 p. m., en sentido San José–Cartago, realizaron el recorrido únicamente hasta Tres Ríos.

El Cuerpo de Bomberos envió al lugar tres unidades para atender la emergencia.

Colaboraron los corresponsales Keyna Calderón y Reiner Montero.