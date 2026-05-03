Sucesos

Trasladan grave a una menor, tras caída de vehículo en guindo de 20 metros en Coronado

Tres personas viajaban en el carro

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Por Natalia Vargas
Accidente Cascajal de Coronado
El accidente ocurrió la mañana de este domingo, en Cascajal de Coronado. (Cruz Roja/Cortesía)







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accidente de tránsitoCascajal de Coronado
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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