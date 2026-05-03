Trasladan grave a una menor, tras caída de vehículo en guindo de 20 metros en Coronado

El accidente ocurrió la mañana de este domingo, en Cascajal de Coronado.

Pasadas las 10:30 a. m. de este domingo, un vehículo con tres ocupantes cayó a un guindo de 20 metros en Cascajal de Coronado. Producto del impacto, una menor de 14 años fue trasladada en condición grave a un centro médico.

La Cruz Roja Costarricense informó que desplazó al sitio tres ambulancias y un vehículo de rescate. La profundidad del barranco obligó a utilizar un sistema de cuerdas, con apoyo del Cuerpo de Bomberos, para socorrer a las víctimas.

Socorristas sacaron a la menor mediante un sistema de cuerdas, acostada en una camilla especial. (Cruz Roja/Cortesía)

Por el momento, se desconoce el motivo por el cual el carro, un Suzuki Station Wagon, perdió el control y se salió de la carretera. Imágenes compartidas por la Cruz Roja muestran que el accidente de tránsito ocurrió en una zona montañosa, con densa vegetación.

Además de la menor, fueron valorados una mujer de 43 años y un hombre, también adulto. La condición de salud de ambos es estable.