Trasladan a niño de un año al Hospital de Niños tras caída desde un tercer piso

Un menor de un año y tres meses fue trasladado en condición crítica hacia el Hospital Nacional de Niños tras sufrir una caída desde un tercer piso.

Según confirmó la Cruz Roja, los hechos ocurrieron en barrio Cuba, la mañana de este miércoles 13 de mayo. Al llegar al sitio, los socorristas brindaron atención prehospitalaria y procedieron con el traslado.

“Solicitamos la colaboración de los conductores en carretera para facilitar el paso de la ambulancia y permitir que este menor llegue lo más rápido posible al centro médico especializado”, indicó la Cruz Roja en ese momento.

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