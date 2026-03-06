Trasladan a hombre en estado crítico tras sufrir descarga eléctrica en Desamparados

El hombre cayó sobre el techo de la estructura tras el incidente. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de aproximadamente 31 años sufrió una descarga eléctrica, lo que provocó que quedara sobre el techo de una estructura a seis metros de altura.

Los hechos ocurrieron en Los Guido de Desamparados, San José. Según informó la Cruz Roja Costarricense, el hombre se encontraba en un segundo piso cuando recibió la descarga, lo que le causó múltiples quemaduras en distintas partes del cuerpo.

“En el sitio se encuentra trabajando personal de rescate y unidades de soporte avanzado de la Cruz Roja Costarricense, realizando las maniobras necesarias para acceder al paciente y efectuar la extracción de forma segura”, indicó la institución.

Tras 30 minutos de labores, los rescatistas confirmaron el traslado del herido en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.