Trasladan a hombre en estado crítico tras sufrir descarga eléctrica en Desamparados

Un hombre de 31 años sufrió quemaduras graves tras recibir una descarga eléctrica en Los Guido, Desamparados.

Por Yucsiany Salazar
últimas horas cruz roja
El hombre cayó sobre el techo de la estructura tras el incidente. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cortesía)







Descarga eléctricaDesamparadosCruz Roja
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

