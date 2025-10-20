Hombre recibe descarga eléctrica frente a reconocido centro comercial en Heredia

Un hombre se electrocutó la mañana de este lunes frente a un centro comercial en Heredia.

Un hombre adulto recibió una descarga eléctrica, la mañana de este lunes, mientras se encontraba en el techo de un inmueble frente al centro comercial Plaza Bratsi, en Heredia.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, al llegar las autoridades el hombre estaba orientado y consciente.

Bomberos y paramédicos lograron bajarlo de la edificación, la cual, al parecer, se encuentra en labores de construcción.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl por personal de la Cruz Roja Costarricense.