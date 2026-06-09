Sucesos

Tras ser detenido en Tamarindo, canadiense fue extraditado a su país por presunto narcotráfico

Sospechoso se encontraba residiendo en la zona turística de Guanacaste

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Por Libia Solano Meza
El sospechoso es señalado como parte de una red criminal vinculada al tráfico de drogas y armas a nivel internacional.
El sospechoso es señalado como parte de una supuesta red criminal vinculada al tráfico de drogas y armas a nivel internacional. (OIJ/OIJ)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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