Tras ser detenido en Tamarindo, canadiense fue extraditado a su país por presunto narcotráfico

El sospechoso es señalado como parte de una supuesta red criminal vinculada al tráfico de drogas y armas a nivel internacional.

Un hombre de nacionalidad canadiense, identificado como Bou-Saleh y de 35 años, fue extraditado este 9 de junio a solicitud del Departamento de Justicia de Ottawa. El operativo fue coordinado por la oficina de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El extraditable contaba con una orden de captura emitida por el distrito de Lake County. Se le vincula con los presuntos delitos de tráfico, venta y almacenamiento de drogas, así como con tenencia ilegal de armas.

Bou-Saleh fue detenido el 26 de enero del 2026 en Costa Rica. Según las investigaciones, se encontraba viviendo en Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste, informó Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ.

Al sospechoso se le decomisó una cantidad considerable de droga, armas de fuego prohibidas y dinero en efectivo.