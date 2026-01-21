Trailer colisiona contra tren en Tibás

Un trailer colisionó contra un tren en Tibás.

El Cuerpo de Bomberos informó que se movilizó a Cinco Esquinas, en Tibás, San José, para atender la colisión entre un tren y un tráiler, ocurrida 150 metros al sur y 150 metros al este del Walmart.

Según el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), la ruta afectada es la que se dirige hacia Heredia.

El reporte ingresó a las 6:47 p. m. Para la emergencia, los bomberos respondieron con motocicletas de primera intervención, unidades extintoras, una ambulancia de soporte avanzado de vida y unidades de rescate avanzado.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:47 p.m. de este lunes 20 de enero. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Las autoridades continúan en el lugar coordinando la atención y evaluación de la situación. Se desconoce si hay personas heridas.

Noticia en desarrollo