Sucesos

Trágico destino en Cartago: Madre murió atropellada cerca de donde falleció su hijo años atrás

Mujer perdió a un hijo en un accidente hace 9 años.

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Por Christian Montero
Yesenia Vargas Salazar de 53 años, falleció tras ser atropellada por un vehículo en Caballo Blanco de Cartago. En 2017 la mujer perdió a un hijo quien sufrió un accidente de tránsito.
Yesenia Vargas Salazar de 53 años, falleció tras ser atropellada por un vehículo en Caballo Blanco de Cartago. En 2017 la mujer perdió a un hijo quien sufrió un accidente de tránsito. (Foto: /Foto: cortesía)







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Mujer atropellada Cartago
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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