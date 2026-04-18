Trágico destino en Cartago: Madre murió atropellada cerca de donde falleció su hijo años atrás

Yesenia Vargas Salazar de 53 años, falleció tras ser atropellada por un vehículo en Caballo Blanco de Cartago. En 2017 la mujer perdió a un hijo quien sufrió un accidente de tránsito.

La familia de Yesenia Vargas Salazar vive un doble dolor tras la muerte de esta vecina de Cartago, quien fue víctima de un atropello el jueves anterior minutos antes de las 6:00 a.m.

Yese, como le llamaban sus amigos y familiares asistieron este sábado a sus honras fúnebres. Allegados a la mujer contaron que hace casi nueve años el segundo de sus cuatro hijos murió producto de un accidente de tránsito.

El percance ocurrió a escasos metros de donde doña Yesenia fue impactada por un vehículo que pasó por una tapa de alcantarilla que habría sido robada días antes.

De acuerdo con el relato de una amiga cercana a la familia y según consta en publicaciones de medios nacionales como La Teja, en 2017, la madrugada del 13 de mayo de aquel año, Luis Diego Moya Vargas, se dirigía de Paraíso hacia Cartago cuando al salir de una calle aledaña a la vía principal fue embestido por un vehículo pesado.

El joven de 23 años, quien se desplazaba en una bicicleta, murió en el sitio.

Una amiga cercana a la familia, que por respeto prefirió no dar su nombre, dijo a La Nación que la muerte de su hijo fue un dolor muy grande para doña Yesenia, pero salió adelante por sus otros hijos e incluso formaba parte de un grupo de personas que han perdido a familiares y entre todos se apoyan para saber llevar el duelo.

La amiga describe a doña Yesenia quien tenía 53 años, como “una gran madre, excelente amiga y vecina”, al momento de sufrir el atropello la mujer se dirigía hacia su trabajo en San José en una empresa.

Esta allegada aseguró que ha sido muy duro para los familiares pasar nuevamente por esta situación donde los dos miembros pierden la vida en un accidente de tránsito y a poca distancia uno del otro.

De los cuatro hijos que tuvo doña Yesenia dos son mayores de edad y el menor cursa décimo año en el Colegio de San Luis Gonzaga. El joven “era muy unido a su madre”, relató la amiga de la mujer.