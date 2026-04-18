Fallece madre de cuatro hijos tras atropello causado por tapa de alcantarilla robada

Un accidente de tránsito cobró la vida de Yesenia Vargas Salazar, de 53 años, quien falleció este viernes tras permanecer hospitalizada por un atropello ocurrido la mañana del jueves en Caballo Blanco de Cartago.

La mujer era madre de cuatro hijos, uno de ellos menor de edad. El Colegio de San Luis Gonzaga, donde estudia el menor, publicó en sus redes sociales una esquela en la que lamenta el fallecimiento.

El Colegio de San Luis Gonzaga lamentó la muerte de la madre. (Colegio San Luis Gonzaga/Suministrada)

El accidente ocurrió luego de que un vehículo perdiera el control al pasar por una tapa de alcantarilla que habría sido robada durante el fin de semana.

Según la información preliminar, el automóvil se salió de la vía, colisionó contra una estructura e impactó a la víctima, quien se encontraba en una parada de autobuses, según confirmó el jefe de Tránsito de la localidad, Gerald Aguilar.

Una ambulancia privada llegó primero a la escena y la declaró fallecida; sin embargo, minutos después, personal de la Cruz Roja Costarricense realizó una nueva valoración y determinó que aún presentaba signos vitales.

La mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital Max Peralta, donde permaneció en coma. Este viernes se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, así como el robo de la tapa de alcantarilla que habría provocado la emergencia.