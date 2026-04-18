Sucesos

Fallece madre de cuatro hijos tras atropello causado por tapa de alcantarilla robada

Mujer permaneció en coma desde este jueves 16 abril. Sin embargo, este viernes se confirmó su muerte

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Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
Mujer era madre de cuatro hijos.
Mujer era madre de cuatro hijos. (Keyna Calderón/Suministrada)







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accidente de tránsitoCartagotapa de alcantarilla
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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