Mujer de 61 años muere por atropello en Cartago; paso regulado en esta zona

Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de una mujer de 61 años, quien murió tras ser atropellada por un vehículo liviano, este viernes 10 de abril, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente se reportó a las 5:43 a. m. en San Rafael de Oreamuno, específicamente frente al local Homex. A la llegada de los socorristas, la víctima presentaba múltiples traumas y fue declarada sin signos vitales en el sitio.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se habría bajado de un vehículo y, al intentar cruzar la calle, fue impactada por otro automotor.

Ella fue identificada con los apellidos Abarca Mora.

En el sitio se mantiene la presencia de la Policía de Tránsito, que regula el paso en un carril —en sentido oeste a este, hacia sectores como Cot, Pacayas, Tierra Blanca y el volcán— mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Por el momento, se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde más detalles sobre el caso.

*Colaboró en esta información Keyna Calderón, corresponsal.