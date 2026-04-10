Accidentes

Mujer de 61 años muere por atropello en Cartago; paso regulado en esta zona

La víctima fue impactada por un vehículo al intentar cruzar la calle

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Por Yucsiany Salazar
El atropello ocurrió en Oreamuno de Cartago.
El atropello ocurrió en Oreamuno de Cartago. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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