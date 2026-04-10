Accidentes

Camión cargado de gallinas cae a guindo de 15 metros en San Ramón

Un hombre herido tras vuelco del camión en San Ramón

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Por Yucsiany Salazar
Equipos de rescate extrajeron al conductor prensado tras el vuelco del camión, quien fue trasladado en condición crítica al hospital.
Equipos de rescate extrajeron al conductor prensado tras el vuelco del camión, quien fue trasladado en condición crítica al hospital. (Waze Costa Rica/Waze Costa Rica)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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