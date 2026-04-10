Camión cargado de gallinas cae a guindo de 15 metros en San Ramón

Equipos de rescate extrajeron al conductor prensado tras el vuelco del camión, quien fue trasladado en condición crítica al hospital.

Un hombre resultó herido luego de que el camión que conducía cayera a un guindo de aproximadamente 15 metros de altura, la noche del jueves 9 de abril en Volio de San Ramón, Alajuela.

El incidente fue atendido por la Cruz Roja Costarricense a las 8:23 p. m., tras el reporte de un vuelco.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el conductor se encontraba prensado dentro del vehículo en el fondo de un río, por lo que fue necesario un operativo de rescate para liberarlo.

Una vez extraído, el hombre fue estabilizado por personal de soporte avanzado y trasladado en condición crítica al Hospital de San Ramón.

El camión transportaba gallinas, las cuales quedaron esparcidas tanto sobre la vía principal como en el guindo tras el accidente.

El camión que transportaba gallinas cayó a un guindo de unos 15 metros en San Ramón; varias aves quedaron esparcidas en la vía y en el fondo del río. (Waze Costa Rica/Waze Costa Rica)

En imágenes compartidas en la página de Facebook Waze Costa Rica muestra a los animales en la escena, algunos sin vida y otros aún con vida.