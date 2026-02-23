Choque en San Ramón deja una mujer fallecida y cuatro heridos

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia en San Ramón pasadas las 11:30 p. m. de este domingo. Imagen con fines ilustrativos.

Una mujer falleció y cuatro hombres resultaron heridos la noche de este domingo debido a un choque entre dos vehículos livianos en el sector conocido como La Cima de San Ramón, sobre la ruta 1.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 pasadas las 11:30 p. m., lo que provocó el despacho de cinco ambulancias y un vehículo de rescate al lugar del accidente.

Al llegar a la escena, los cruzrojistas atendieron a cuatro hombres heridos, así como a una mujer adulta que ya no presentaba signos vitales.

“En el lugar atendemos a cuatro hombres que se trasladan en condición urgente al hospital de San Ramón y a una mujer que, al abordaje de nuestro personal, se encuentra sin signos vitales”, explicó Samir Arce, paramédico de la Cruz Roja.

Por el momento se desconojcen las causas que originaron el choque, así como la identidad de las víctimas.