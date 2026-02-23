Accidentes

Choque en San Ramón deja una mujer fallecida y cuatro heridos

Una colisión entre dos vehículos en la ruta 1 dejó una mujer fallecida y cuatro hombres trasladados a centro médico. Esto dice la Cruz Roja.

Por Yucsiany Salazar
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia en San Ramón pasadas las 11:30 p. m. de este domingo. Imagen con fines ilustrativos. (Reiner MO/Cortesía)







