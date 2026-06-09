Sucesos

Tragedia en Los Chiles: hallan sin vida a niña de 2 años que era buscada por familiares

Tras una intensa búsqueda, la niña fue encontrada sin vida dentro de un servicio sanitario de hueco ubicado en el patio de la propiedad

EscucharEscuchar
Por Edgar Chinchilla, corresponsal
En la comunidad de San Andrés de El Amparo, una menor de 2 años fue encontrada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida.
En la comunidad de San Andrés de El Amparo, una menor de 2 años fue encontrada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida. (Suministrada por Edgar Chinchilla/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Los ChilesCruz Roja Costarricense

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.