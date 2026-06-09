Tragedia en Los Chiles: hallan sin vida a niña de 2 años que era buscada por familiares

En la comunidad de San Andrés de El Amparo, una menor de 2 años fue encontrada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida.

Una menor de apenas 2 años de edad fue encontrada sin vida la mañana de este martes, en la comunidad de San Andrés de El Amparo, en Los Chiles, luego de permanecer desaparecida desde la tarde del lunes.

La niña fue vista por última vez alrededor de las 5:30 p.m. de ayer, lo que provocó una intensa búsqueda por parte de familiares, autoridades y vecinos de la zona.

Durante varias horas, los allegados mantuvieron la esperanza de encontrarla sana y salva, e incluso manejaban la posibilidad de que hubiera sido llevada por alguna persona o que se encontrara en la vivienda de algún familiar.

Sin embargo, este martes, a eso de las 7:00 de la mañana, la menor fue localizada dentro de un pozo con agua de un metro de profundidad, correspondiente a un servicio sanitario ubicado en el patio de la propiedad.

Al lugar se presentaron socorristas de la Cruz Roja Costarricense, quienes confirmaron que la niña ya no presentaba signos vitales.

El caso ha generado profunda consternación entre los habitantes de la comunidad de San Andrés de El Amparo y sectores cercanos.