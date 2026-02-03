Trabajadores encuentran cuerpo en basurero en San José

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del cadáver de un hombre en un basurero en calle Morenos, en San José.
La alerta ingresó a las 12:44 p. m. de este martes, luego de que trabajadores en la zona observaron el cuerpo y alertaron a las autoridades. Fuerza Pública acordonó la escena a la espera de agentes del OIJ, quienes se presentaron al sitio para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.
El hombre, todavía sin identificar y de entre 25 y 30 años, fue llevado a la Morgue Judicial para su autopsia y el caso permanece en investigación.
Por el momento se desconocen las circunstancias de su muerte, pero versiones preliminares apuntan a que la víctima habría sido golpeada con un objeto contundente.