Trabajadores encuentran cuerpo en basurero en San José

OIJ asumió las investigaciones para esclarecer el caso

Por Natalia Vargas
Trabajadores hallaron a un hombre fallecido en un relleno sanitario en San José.
Trabajadores hallaron a un hombre fallecido en un basurero en San José. (Keyna Calderón/Suministrada)







Natalia Vargas

