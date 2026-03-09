Sucesos

Trabajadores de obras en ruta 1 hallan cuerpo con múltiples heridas de arma blanca

Hallazgo se dio en Chomes, Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Ruta 1 recorrido
Hallan cuerpo de hombre cerca de obras viales en ruta 1. (Imagen con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJfallecidoruta 1Puntarenas
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.