Trabajadores de obras en ruta 1 hallan cuerpo con múltiples heridas de arma blanca

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan el hallazgo de un hombre fallecido cerca de la ruta 1, en el distrito de Chomes, cantón central de Puntarenas.

El aviso se recibió la mañana de este lunes, cerca de las 10 a. m., luego de que trabajadores de una empresa privada que realizaban labores en la zona observaran el cuerpo en las cercanías y alertaran a las autoridades.

Tras llegar al sitio, los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual corresponde a un hombre que, de momento, permanece sin identificar y tendría entre 35 y 40 años de edad.

De manera preliminar, el fallecido presentaría varias heridas en el brazo derecho, el cuello y el rostro, aparentemente provocadas por arma blanca. No obstante, esta información deberá ser confirmada mediante la autopsia, al igual que su identidad.

El caso se mantiene en investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.