Trabajador encuentra cuerpo envuelto en bolsa cuando se dirigía a las bananeras en Matina

Un trabajador halló un cuerpo dentro de una bolsa sobre la ruta 32.

Un trabajador que se desplazaba a sus labores en una finca bananera localizó, la mañana de este martes, el cuerpo sin vida de una persona a un lado de la ruta 32, en Limón.

El cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra con un pequeño orificio, que permitió identificar el abdomen de quien, en apariencia, es un hombre.

La bolsa se ubicó 150 metros al oeste de los puentes conocidos como Gemelos, en Carrandí de Matina, cerca de Lomas del Toro.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibieron la alerta pasadas las 6 a. m. y se dirigieron al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas del caso.