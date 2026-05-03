Sucesos

Tormentas y aguaceros golpearán varias regiones de Costa Rica este lunes

El IMN prevé aguaceros con tormenta en varias regiones durante la tarde, con mayor incidencia en el Pacífico y montañas

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Por Jailine González Gómez
El IMN prevé lluvias y tormenta este lunes en varias regiones, con mayor intensidad en el Pacífico y montañas del país. (Jeffrey Zamora)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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