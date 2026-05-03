Tormentas y aguaceros golpearán varias regiones de Costa Rica este lunes

El IMN prevé lluvias y tormenta este lunes en varias regiones, con mayor intensidad en el Pacífico y montañas del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 4 de mayo el país presentará condiciones variables, con influencia de factores locales y alto contenido de humedad en el sur de Centroamérica. Este patrón favorecerá la presencia de nubosidad y precipitaciones en varias regiones del territorio nacional.

Durante la tarde, se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica en el Pacífico y en sectores montañosos del Caribe y la zona norte. El IMN advierte que estas lluvias se extenderán hacia las primeras horas de la noche en el Pacífico, especialmente en zonas cercanas a la costa.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana tendrán nubosidad parcial. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con aguaceros aislados y tormenta. En la noche se prevén lluvias en las primeras horas. San José registrará una temperatura mínima de 19,2 °C y una máxima de 26,6 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes en la mañana. En la tarde se esperan aguaceros aislados con tormenta. En la noche persistirá la nubosidad con lluvias aisladas y viento moderado. Liberia tendrá una mínima de 22,2 °C y una máxima de 38 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de parcialmente nublado en la mañana a nublado en la tarde. Se presentarán aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. En la noche se estiman lluvias aisladas. Parrita tendrá temperaturas entre 18,6 °C y 31,7 °C.

El Pacífico Sur mostrará nubosidad parcial en la mañana. En la tarde se estiman lluvias y aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. En la noche se mantendrán lluvias aisladas. Golfito registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 30,4 °C.

En el Caribe Norte se prevé nubosidad parcial con posibles lluvias desde la madrugada. En la tarde se concentrarán aguaceros en sectores montañosos. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 23,5 °C y una máxima de 28 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones entre pocas nubes y nubosidad parcial en la mañana. En la tarde se estiman chubascos en zonas montañosas. Limón registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 28,5 °C.

En la zona norte la jornada iniciará con nubosidad parcial y posibles lluvias. En la tarde aumentará la nubosidad con aguaceros aislados. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 17,4 °C y 28,8 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:18 a. m. y la puesta a las 5:48 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto menguante.