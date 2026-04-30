Sucesos

Aumento de lluvias marcará el inicio de mayo en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

El país entra en una fase más lluviosa esta semana. Conozca qué zonas tendrán mayor impacto, en qué momentos del día lloverá y cómo cambiarán las condiciones del tiempo

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Alajuela
Pronóstico advierte más lluvias en Costa Rica y detalla las regiones con mayor afectación esta semana. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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