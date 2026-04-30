Aumento de lluvias marcará el inicio de mayo en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

Pronóstico advierte más lluvias en Costa Rica y detalla las regiones con mayor afectación esta semana.

Costa Rica enfrentará un incremento progresivo de lluvias entre el 30 de abril y el 6 de mayo de 2026, debido al ingreso de humedad desde el mar Caribe y a condiciones atmosféricas más inestables. El patrón afectará principalmente el Pacífico, el Valle Central, la zona norte y sectores montañosos del Caribe.

Este cambio responde a la debilitación de los vientos alisios y al acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, lo que favorece mayor nubosidad y precipitaciones desde finales de esta semana y durante los primeros días de la siguiente.

Durante las mañanas se prevé nubosidad variable con lluvias tempranas, especialmente en el Caribe, la zona norte y áreas costeras del Pacífico. En el centro del país predominarán condiciones parcialmente nubladas.

En horas de la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros y tormentas eléctricas, sobre todo en el Pacífico y el Valle Central. Estas lluvias tendrán mayor incidencia en la Gran Área Metropolitana (GAM) y Guanacaste a partir del viernes.

Para la noche, el pronóstico indica cielos entre parcial y mayormente nublados, con lluvias aisladas en distintos puntos del país, principalmente en las costas del Pacífico.

En cuanto a las temperaturas, el país mantendrá condiciones cálidas. El Pacífico norte registrará máximas de hasta 38 °C, mientras el Valle Central alcanzará los 31 °C. Las mínimas oscilarán entre 12 °C en zonas altas y 20 °C en regiones costeras.

El patrón climático marca una transición hacia condiciones más lluviosas, propias del inicio de la estación lluviosa, lo que podría impactar actividades al aire libre y la movilidad en horas de la tarde.