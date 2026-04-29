Sucesos

IMN revela el cambio en las lluvias que marcará mayo en Costa Rica: habrá atraso y más calor

El IMN anticipa variaciones en el inicio de las lluvias y un aumento en las temperaturas. Conozca cómo cambiará el clima en las próximas semanas

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias Alajuela
Mayo tendrá atraso en lluvias, calor superior al promedio y condiciones más secas en varias regiones. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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