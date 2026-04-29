IMN revela el cambio en las lluvias que marcará mayo en Costa Rica: habrá atraso y más calor

Mayo tendrá atraso en lluvias, calor superior al promedio y condiciones más secas en varias regiones.

El mes de mayo marcará un cambio en el patrón climático de Costa Rica. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el inicio de la época lluviosa llegará con retraso y de forma irregular, lo que modifica el comportamiento habitual del clima en varias regiones.

El pronóstico señala que la transición entre la estación seca y lluviosa será menos intensa en precipitaciones, con un arranque tardío cercano a una quincena después de lo normal. Esto implica que las lluvias tardarán más en consolidarse, especialmente en el Pacífico y el Valle Central.

El inicio de la época lluviosa será escalonado por región:

Pacífico sur: entre el 12 y el 17 de mayo

entre el 12 y el 17 de mayo Pacífico central: entre el 17 y el 25 de mayo

entre el 17 y el 25 de mayo Valle Central: entre el 14 y el 23 de mayo

entre el 14 y el 23 de mayo Pacífico norte: entre el 23 y el 28 de mayo

entre el 23 y el 28 de mayo Zona norte: entre el 26 y el 28 de mayo

entre el 26 y el 28 de mayo Caribe: sin época seca definida

Fechas de inicio de la época de lluvias por zona (IMN/IMN)

El informe también anticipa que mayo estará marcado por un déficit de lluvias en varias regiones, con condiciones más secas de lo habitual en el Pacífico, el Valle Central y sectores de la zona norte occidental.

A este escenario se suma un aumento en las temperaturas, con incrementos entre +0,25 °C y +1,0 °C. Las condiciones más cálidas se concentrarían en el Pacífico Sur, el Valle Central y el norte del país.

El IMN también advirtió que la sequía meteorológica persiste en la vertiente Caribe, mientras el fenómeno ENOS se mantiene en fase de vigilancia, con aguas cálidas en el Pacífico pero sin un acople atmosférico completo.

Este panorama climático anticipa un mes de mayo con condiciones atípicas, por lo que las autoridades recomiendan tomar previsiones ante un inicio tardío de las lluvias y mayor sensación de calor en el país.