Calor y lluvias en camino: así cambiará el clima en Costa Rica esta semana

Semana tendrá calor, bochorno y más lluvias hacia el fin de semana en varias regiones del país.

Costa Rica tendrá una semana con calor, bochorno y lluvias variables del 27 de abril al 3 de mayo de 2026, como parte de la transición entre la estación seca y la lluviosa.

El Pacífico Norte registrará la temperatura máxima más alta, con 38 °C. Le siguen el Pacífico Sur, con 35 °C, y el Pacífico Central y la zona norte, con 33 °C.

Durante este lunes se esperan chubascos aislados por la tarde en el Pacífico, el Valle Central y las zonas montañosas.

Entre martes y miércoles habrá menos humedad y vientos alisios moderados en la cuenca del mar Caribe. Esto favorecerá cielos más despejados en varias regiones.

A partir del jueves aumentará la humedad en todo el país. Ese cambio favorecerá más nubosidad, lluvias y aguaceros en el Pacífico, las montañas del Caribe y la zona norte.

La probabilidad de tormentas eléctricas crecerá entre viernes y domingo, según el pronóstico semanal.

Las mañanas tendrán condiciones más estables, con cielos parcialmente nublados. Para el fin de semana se prevé más nubosidad en el Caribe y la zona norte.

En las tardes se esperan chubascos y tormentas aisladas, principalmente en el Pacífico y las regiones montañosas. Las lluvias serían más generalizadas hacia el cierre de la semana.

Las temperaturas máximas previstas son de 32 °C en el Valle Central y el Caribe, 38 °C en el Pacífico Norte, 33 °C en el Pacífico Central, 35 °C en el Pacífico Sur y 33 °C en la zona norte.