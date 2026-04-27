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Calor y lluvias en camino: así cambiará el clima en Costa Rica esta semana

Calor intenso, bochorno y lluvias marcarán la semana en Costa Rica: conozca qué regiones tendrán más precipitaciones y cuándo aumentará la probabilidad de tormentas eléctricas

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Por Silvia Ureña Corrales
Semana tendrá calor, bochorno y más lluvias hacia el fin de semana en varias regiones del país.
Semana tendrá calor, bochorno y más lluvias hacia el fin de semana en varias regiones del país. (Archivo/Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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