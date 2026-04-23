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Así estará el clima en Costa Rica en los próximos días: lluvias aumentarán y vientos alisios marcarán el fin e inicio de la semana

Clima inestable marcará los próximos días en Costa Rica, con tardes lluviosas, calor intenso y cambios por vientos alisios que afectarán varias regiones del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Vientos fuertes, lluvias en el Caribe y zona norte marcarán el clima del miércoles en Costa Rica.
Semana con calor, lluvias y vientos alisios en Costa Rica. Pacífico y Valle Central tendrán más precipitaciones. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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