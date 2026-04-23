Así estará el clima en Costa Rica en los próximos días: lluvias aumentarán y vientos alisios marcarán el fin e inicio de la semana

Semana con calor, lluvias y vientos alisios en Costa Rica. Pacífico y Valle Central tendrán más precipitaciones.

Costa Rica enfrentará una semana con lluvias vespertinas y altas temperaturas entre el 23 y el 29 de abril de 2026, debido a la combinación de calor diurno, humedad elevada e inestabilidad en la atmósfera. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Pacífico y el Valle Central, con mayor intensidad hacia finales de la semana.

El patrón climático responde a la interacción de brisas marinas e ingreso de humedad, lo que favorece la formación de nubosidad durante las tardes y primeras horas de la noche. Estas condiciones aumentarán entre jueves y viernes, aunque las lluvias podrían mantenerse de forma más aislada hasta el lunes.

Durante el inicio de la semana, un episodio de vientos alisios moderados reducirá las lluvias en el Valle Central y el Pacífico Norte. Este fenómeno se presentará entre martes y miércoles, con posibles ráfagas ocasionales en esas regiones. En contraste, el Caribe y la zona norte podrían registrar nubosidad y lluvias en ese mismo periodo.

En las mañanas predominará un ambiente cálido y parcialmente nublado, con posibles lluvias tempranas en sectores costeros del Pacífico.

Para las tardes, el pronóstico indica cielos de parcial a mayormente nublados, acompañados de lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en el Pacífico y el Valle Central.

Las noches mantendrán un cielo con nubosidad variable, con lluvias ocasionales en zonas costeras del Pacífico. En regiones montañosas del Caribe y la zona norte, también se prevén chubascos aislados.

En cuanto a temperaturas, el Pacífico Norte registrará los valores más altos, con máximas de hasta 38 °C, mientras que el Valle Central oscilará entre 31 °C y 12 °C. Otras regiones, como el Caribe y la zona norte, mantendrán máximas entre 32 °C y 33 °C.