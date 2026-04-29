Tormentas eléctricas y lluvias intensas este jueves en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

Tormentas eléctricas y lluvias marcarán el clima este jueves en Costa Rica, con calor y nubosidad en varias regiones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 30 de abril el país presentará un aumento gradual de humedad atmosférica. Esta condición se combinará con vientos alisios débiles y dará paso al dominio de factores locales como las brisas marinas y el calentamiento diurno.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo variará de despejado a parcialmente nublado. El ambiente será cálido y con sensación bochornosa en varias regiones del país.

En la tarde, el IMN prevé mayor desarrollo de tormentas eléctricas en sectores montañosos. Esta condición generará aguaceros dispersos con descargas eléctricas en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. También se estiman lluvias aisladas en el sureste del Pacífico Norte, la península de Nicoya y zonas montañosas del oeste del Valle Central.

Durante la noche, el país mantendrá cielos parcialmente nublados. Se anticipan lluvias aisladas en el Caribe y precipitaciones residuales en el Pacífico Sur durante las primeras horas.

En el Valle Central, la mañana tendrá pocas nubes. En la tarde aumentará la cobertura nubosa con chubascos de corta duración y posible actividad eléctrica en sectores del oeste. San José registrará una temperatura mínima de 16,4 °C y una máxima de 27,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones mayormente soleadas en la mañana. En la tarde aparecerá nubosidad parcial con lluvias aisladas hacia el sureste de la región. Liberia tendrá una mínima de 23,4 °C y una máxima de 37,5 °C.

En el Pacífico Central, el día iniciará con nubosidad variable. En la tarde se presentarán aguaceros dispersos con tormenta eléctrica. Quepos reportará una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 32,2 °C.

El Pacífico Sur tendrá una tarde mayormente nublada con lluvias intensas y tormentas eléctricas. En la noche persistirá la posibilidad de precipitaciones aisladas. Golfito registrará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 34,3 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias aisladas durante la tarde y noche. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 19,6 °C y una máxima de 32,3 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad variable con posibilidad de lluvias aisladas a lo largo del día. Limón registrará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 31,6 °C.

En la zona norte, la mañana tendrá pocas nubes. En la tarde se desarrollará nubosidad en sectores montañosos con lluvias. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,6 °C y una máxima de 29,6 °C.

El IMN indica que el patrón atmosférico mantendrá condiciones calurosas en gran parte del territorio, con lluvias y tormentas eléctricas en la tarde.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:20 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.