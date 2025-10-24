Tormentas eléctricas y fuertes lluvias marcarán este sábado en Costa Rica: vea cuáles zonas serán las más afectadas

Melissa generará tormentas este sábado en el Pacífico y el Valle Central por la activación de la zona de convergencia intertropical.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 25 de octubre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas por un ambiente húmedo e inestable, debido a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa.

Esta situación mantendrá la zona de convergencia intertropical posicionada sobre el país, lo cual favorecerá la generación de lluvias, principalmente en sectores del Pacífico y el Valle Central.

Durante la madrugada y la mañana se prevén lluvias costeras en la vertiente del Pacífico, especialmente hacia las penínsulas. A partir de la tarde, se extenderán los aguaceros hacia las montañas de esa misma vertiente. Además, el IMN anticipó tormentas eléctricas en el Valle Central, la zona norte y las montañas del Caribe.

En el Valle Central, la jornada iniciará con nubosidad parcial que aumentará hacia la tarde. Se prevén lluvias aisladas con tormenta eléctrica, especialmente en áreas montañosas. San José presentará una temperatura mínima de 18,2 °C y una máxima de 27,4 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones parcialmente nubladas por la mañana, pero se espera nubosidad densa en la tarde y noche, con aguaceros y tormenta en varias zonas. En Liberia, la temperatura oscilará entre 22,3 °C y 34,1 °C.

En el Pacífico Central, habrá nubosidad parcial por la mañana, pero en la tarde y noche se desarrollarán lluvias significativas. Quepos tendrá una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 32 °C.

La región del Pacífico Sur también registrará un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con aguaceros de moderada a fuerte intensidad. Golfito alcanzará temperaturas entre 23,4 °C y 28 °C.

En el Caribe Norte, se prevé nubosidad variable con posibles lluvias aisladas en las montañas durante la tarde. En Guápiles, la temperatura mínima será de 22,9 °C y la máxima de 32 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con nublados parciales y posibles lluvias en zonas altas. En Limón se esperan temperaturas entre 23,5 °C y 29,5 °C.

La zona norte tendrá un día mayormente nublado. En la tarde, se prevén aguaceros aislados con tormenta eléctrica, especialmente en áreas montañosas. Upala registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 34 °C.

Según el IMN, el paso indirecto de la tormenta tropical Melissa mantuvo activa la zona de convergencia intertropical sobre Costa Rica, lo que generará condiciones favorables para lluvias vespertinas y nocturnas, acompañadas de tormentas en varias regiones del país.

