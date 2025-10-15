Tormentas eléctricas y fuertes lluvias impactarán varias regiones de Costa Rica este jueves: tome nota de las zonas

Este jueves se prevén lluvias intensas en el Pacífico y tormentas aisladas en otras regiones, según el pronóstico del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó que este jueves 16 de octubre Costa Rica enfrentará condiciones atmosféricas típicas de la época lluviosa.

Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará poco nublado a parcialmente nublado en la mayor parte del país, con posibilidad de lluvias aisladas en sectores costeros del Pacífico Norte y Central, así como alrededores del Golfo Dulce. También podrían presentarse bancos de neblina en zonas montañosas y de forma aislada en las llanuras.

Por la tarde, se espera un incremento en la nubosidad y la actividad lluviosa, principalmente en las regiones del Pacífico, donde los aguaceros estarán acompañados de tormenta eléctrica. El Valle Central, la zona norte y sectores altos del Caribe también experimentarán precipitaciones, aunque de manera aislada a dispersa.

Durante la noche, continuarán las lluvias en las regiones del Pacífico, sobre todo en zonas cercanas a la costa. Además, persistirá la posibilidad de neblina en las montañas y partes del Valle Central.

En el Valle Central, las lluvias se desarrollarán en la tarde y noche, con cielo nublado la mayor parte del día. En Cartago se registrará la temperatura más baja de la región, con 14,7 °C, mientras que Alajuela alcanzará los 28,2 °C.

El Pacífico Norte presentará un ambiente mayormente nublado desde la tarde, con lluvias y tormentas dispersas. En Liberia, la temperatura oscilará entre los 21,2 °C y los 33,2 °C.

En el Pacífico Central, las condiciones variarán de parcialmente nublado a nublado, con aguaceros y tormentas eléctricas por la tarde. Parrita experimentará una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 31,6 °C.

El Pacífico Sur tendrá cielos nublados desde la tarde, con precipitaciones y posibles tormentas eléctricas. Golfito mostrará temperaturas entre 21 °C y 32,6 °C.

En el Caribe Norte, el día iniciará con pocas nubes y estabilidad. En la tarde, los aguaceros se concentrarán en las montañas. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 21,6 °C y una máxima de 30,7 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con cielos parcialmente nublados y chubascos en las cordilleras por la tarde. En Sixaola se prevén temperaturas entre 23,3 °C y 30,8 °C.

La zona norte tendrá cielos despejados en la mañana y un aumento de la nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. Sarapiquí reportará una máxima de 32,7 °C y una mínima de 20,2 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:19 p. m. La fase lunar se dirige hacia luna nueva, con la salida de la luna a la 1:35 a. m. y su puesta a las 2:17 p. m.