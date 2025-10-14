Lluvias intensas y tormentas eléctricas golpearán Costa Rica este miércoles: estas son las regiones

Lluvias en el Pacífico desde la mañana y tormentas en otras regiones definirán el clima de este miércoles 15 de octubre.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 15 de octubre persistirán las condiciones lluviosas en Costa Rica.

Según el IMN, las lluvias afectarán principalmente el litoral del Pacífico durante la mañana y se extenderán a otras regiones del país en el transcurso del día.

Para la tarde, se anticipan aguaceros aislados con tormentas eléctricas en sectores del Valle Central y la zona norte. También podrían presentarse precipitaciones en áreas montañosas del Caribe y zonas cercanas. Durante la noche, se prevén lluvias de intensidad variable en las costas de Guanacaste y Puntarenas, acompañadas de bancos de neblina en la Gran Área Metropolitana y zonas altas.

En el Valle Central, el día iniciará con nubosidad parcial, la cual aumentará hacia la tarde. Las lluvias y tormentas se desarrollarán de manera aislada. En San José, la temperatura mínima será de 18,2 °C y la máxima alcanzará los 26,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá lluvias matutinas y tormentas eléctricas aisladas por la tarde y noche. En Liberia, se esperan temperaturas entre los 21 °C y los 32,9 °C, con cielo nublado y posibles neblinas nocturnas.

En el Pacífico Central, las condiciones serán similares, con lluvias en diversos momentos del día. Parrita registrará una mínima de 17 °C y una máxima de 31,1 °C.

El Pacífico Sur también experimentará nubosidad durante gran parte del día, con lluvias intermitentes desde la mañana. En Golfito, se esperan temperaturas entre 19,9 °C y 29,3 °C.

En el Caribe Norte, la jornada iniciará con cielos poco nublados. En la tarde, se incrementará la nubosidad, con posibilidad de lluvias en las montañas. Guápiles tendrá una mínima de 23 °C y una máxima de 28,7 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con cielos parcialmente nublados y lluvias en áreas montañosas durante la tarde. Limón reportará temperaturas entre los 22,9 °C y los 28,7 °C.

En la zona norte, la nubosidad se incrementará gradualmente. Durante la tarde y noche, se esperan lluvias y aguaceros acompañados de tormentas. Ciudad Quesada marcará una mínima de 16,6 °C y una máxima de 27,9 °C.

El IMN indicó que la nubosidad variable, las tormentas aisladas y las neblinas nocturnas serán elementos comunes en varias regiones del país este miércoles.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:19 p. m. La luna se encontrará en fase hacia luna nueva, con salida a las 12:43 a. m. y puesta a la 1:35 p. m.