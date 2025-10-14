Sucesos

Lluvias intensas y tormentas eléctricas golpearán Costa Rica este miércoles: estas son las regiones

El IMN anticipó lluvias intermitentes, tormentas eléctricas y neblina en varias regiones de Costa Rica este miércoles 15 de octubre

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias en el Pacífico desde la mañana y tormentas en otras regiones definirán el clima de este miércoles 15 de octubre. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.