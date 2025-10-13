Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Costa Rica este martes: estas son las zonas

Este martes se esperan lluvias y tormenta eléctrica en el Valle Central, el Pacífico y la zona norte, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este martes 14 de octubre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas por un aumento de la nubosidad y lluvias en horas de la tarde, debido al ingreso de humedad desde el océano Pacífico y vientos débiles del oeste.

Durante la madrugada y la mañana, las precipitaciones serán muy aisladas y concentradas en el litoral del Pacífico, principalmente en sectores costeros.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia el mediodía, cuando se anticipa un aumento paulatino de la temperatura, lo que favorecerá la convección y el desarrollo de nubosidad significativa.

En el Valle Central, el día iniciará con cielos parcialmente nublados. En horas de la tarde se anticipan chubascos con tormenta eléctrica. San José presentará una temperatura mínima de 17,2 °C y una máxima de 24,6 °C.

El Pacífico Norte mostrará condiciones variables. Se esperan chubascos aislados durante la madrugada y mañana en la zona costera. En la tarde, las lluvias se intensificarán de forma dispersa. Puntarenas alcanzará los 35,1 °C, con una mínima de 23,3 °C.

En el Pacífico Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado en la mañana. En la tarde se esperan lluvias y tormenta eléctrica dispersa. Parrita tendrá temperaturas entre los 16,7 °C y los 30,2 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad variable desde temprano, con lluvias y tormentas dispersas en la tarde y noche. Golfito experimentará una temperatura mínima de 20,8 °C y una máxima de 27,3 °C.

Para la región del Caribe Norte, se prevé un ambiente parcialmente nublado durante gran parte del día. En la tarde, se anticipan chubascos aislados en sectores montañosos. Guápiles registrará una mínima de 22,9 °C y una máxima de 29,7 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con nubosidad parcial y posibles chubascos en áreas elevadas por la tarde. En Limón, las temperaturas oscilarán entre los 23,1 °C y los 29,1 °C.

La zona norte presentará nubosidad parcial durante la jornada. Se anticipan lluvias y tormenta eléctrica en el sur y oeste del sector durante la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16,4 °C y una máxima de 28,1 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:25 a. m. y la puesta a las 5:19 p. m. La luna se encontrará en fase hacia luna nueva.