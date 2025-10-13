Sucesos

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán varias regiones de Costa Rica este martes: estas son las zonas

Pronóstico del IMN para el martes 14 de octubre anuncia lluvias con tormenta eléctrica en estas regiones

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Este martes se esperan lluvias y tormenta eléctrica en el Valle Central, el Pacífico y la zona norte, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.