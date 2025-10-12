Sucesos

Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el inicio de semana en Costa Rica

El IMN anticipa un lunes con nubosidad, lluvias y actividad eléctrica en varias regiones del país, debido a la zona de convergencia intertropical

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
IMN prevé lluvias con tormentas este lunes en varias regiones del país, especialmente en la zona norte, Caribe montañoso y litoral Pacífico. (Rafael PACHECO GRANADOS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pronóstico del tiemponotas iaclimaClima en Costa RicaIMN
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.