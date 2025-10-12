Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el inicio de semana en Costa Rica

IMN prevé lluvias con tormentas este lunes en varias regiones del país, especialmente en la zona norte, Caribe montañoso y litoral Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 13 de octubre, Costa Rica experimentará condiciones atmosféricas inestables, producto de la influencia directa de la zona de convergencia intertropical sobre Centroamérica.

Durante las primeras horas del día se mantendrá una cobertura nubosa entre parcial y total. Las lluvias matutinas se concentrarán principalmente en las regiones del Pacífico, donde la humedad superficial y la configuración sinótica propiciarán precipitaciones débiles en algunos sectores.

Por la tarde y en las primeras horas de la noche, el país enfrentará un aumento en la intensidad y frecuencia de las lluvias, con posibilidad de tormentas eléctricas en la zona norte, las montañas del Caribe, el Valle Central y amplias zonas del litoral del Pacífico.

En el Valle Central, la jornada empezará con cielos cubiertos. Durante la tarde se anticipa un aumento de la nubosidad acompañado de lluvias y posible tormenta eléctrica. En San José, la temperatura mínima será de 17,6 °C y la máxima alcanzará los 25,3 °C.

El Pacífico Norte mostrará nubosidad desde la madrugada, con probabilidad de lluvias en todas sus fases. Por la tarde, se prevén precipitaciones acompañadas de tormentas. Liberia registrará una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 29,7 °C.

En el Pacífico Central, predominarán cielos nublados con lluvias a lo largo del día. Durante la tarde y noche no se descarta actividad eléctrica. Quepos presentará temperaturas entre los 23,4 °C y 29,3 °C.

El Pacífico Sur tendrá condiciones similares, con nubosidad variable durante la mañana y lluvias constantes en la tarde y noche. Se esperan tormentas dispersas. Golfito tendrá una mínima de 22,3 °C y una máxima de 30,4 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias localizadas en zonas montañosas durante la tarde. Guápiles reportará temperaturas entre los 20,7 °C y los 31,4 °C.

El Caribe Sur compartirá las condiciones del norte, con cielos parcialmente nublados en la mayor parte del día y lluvias focalizadas en elevaciones. Limón tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 30,6 °C.

En la zona norte, el día iniciará con nubosidad parcial. Para la tarde y noche se pronostican lluvias intensas y tormentas eléctricas. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 26,7 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:25 a. m. y se pondrá a las 05:20 p. m.. La fase lunar será cuarto menguante.