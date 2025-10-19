Tormentas eléctricas y aguaceros impactarán Costa Rica este lunes: estas son las zonas más afectadas

Lluvias con tormenta afectarán al Valle Central, el Pacífico y la zona norte por condiciones inestables y cercanía de la zona de convergencia intertropical.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que la inestabilidad atmosférica persistirá sobre Costa Rica este lunes 20 de octubre, debido a la presencia de la zona de convergencia intertropical, combinada con altas temperaturas matutinas y un aumento en la humedad.

Durante la madrugada, se previeron lluvias costeras en el Pacífico Sur. En el transcurso de la mañana, el Caribe registrará precipitaciones aisladas, que podrían extenderse hacia el oeste y norte de la zona norte. Las condiciones se mantendrán con nubosidad entre parcial y total.

Por la tarde, se anticiparán lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica en gran parte del país, con mayor intensidad en el Valle Central, el Pacífico y la zona norte. Durante la noche, persistirán las precipitaciones especialmente en las regiones costeras del Pacífico y en Limón.

En el Valle Central, la jornada iniciará con nubosidad parcial, pero por la tarde se intensificará con lluvias y tormentas. San José presentará una temperatura mínima de 17,9 °C y una máxima de 26,7 °C.

En el Pacífico Norte, se mantendrá el cielo parcialmente nublado en la mañana. Durante la tarde, se incrementará la nubosidad con aguaceros dispersos y tormentas. En la noche, persistirán lluvias aisladas. En Puntarenas, se alcanzará una temperatura máxima de 33,7 °C y una mínima de 22,9 °C.

El Pacífico Central tendrá condiciones similares, con cielos parcialmente nublados en la mañana y lluvias dispersas en la tarde y noche. En Quepos, la temperatura oscilará entre 23 °C y 31,3 °C.

En el Pacífico Sur, las lluvias costeras se presentarán desde la madrugada. En la tarde y noche, predominarán los aguaceros con tormenta. En Golfito, la temperatura será de 21,1 °C a 33,7 °C.

En el Caribe Norte, la nubosidad aumentará progresivamente con chubascos dispersos en la tarde. Por la noche, se anticipan lluvias generalizadas. Guápiles registrará una temperatura mínima de 23,7 °C y una máxima de 29,5 °C.

El Caribe Sur mantendrá un comportamiento similar con lluvias dispersas y posibilidad de tormenta costera en horas de la tarde. Limón reportará temperaturas entre 23,9 °C y 29,3 °C.

En la zona norte, la mañana será parcialmente nublada con posibilidad de lluvias al oeste y norte. Por la tarde, se presentarán aguaceros con tormenta de forma dispersa. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,2 °C y una máxima de 28 °C.

El IMN destacó que este patrón se mantendrá inestable, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posibilidad de inundaciones o problemas por tormenta eléctrica.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:17 p. m. La fase lunar continuará en dirección hacia luna nueva.