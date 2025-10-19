Sucesos

Tormentas eléctricas y aguaceros impactarán Costa Rica este lunes: estas son las zonas más afectadas

El IMN pronosticó lluvias con tormenta eléctrica en varias regiones de Costa Rica este lunes por influencia de la zona de convergencia intertropical

Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este jueves 7 de agosto, especialmente en el Caribe y el Pacífico.
Lluvias con tormenta afectarán al Valle Central, el Pacífico y la zona norte por condiciones inestables y cercanía de la zona de convergencia intertropical. (Canva /Canva)







