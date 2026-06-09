Sucesos

Tormenta tropical Cristina mantiene lluvias intensas y alerta por inundaciones en Costa Rica

La tormenta tropical Cristina mantiene lluvias intensas, vientos fuertes y riesgo de inundaciones en varias regiones de Costa Rica. El IMN prevé que las condiciones empiecen a disminuir a partir del miércoles

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias de hasta 70 milímetros, vientos fuertes y riesgo de inundaciones marcan el impacto de Cristina sobre Costa Rica.Fotos: Mayela López (Mayela López)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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