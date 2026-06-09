Tormenta tropical Cristina mantiene lluvias intensas y alerta por inundaciones en Costa Rica

Lluvias de hasta 70 milímetros, vientos fuertes y riesgo de inundaciones marcan el impacto de Cristina sobre Costa Rica.Fotos: Mayela López

La tormenta tropical Cristina permanece casi estacionaria frente a Centroamérica y mantiene condiciones de temporal en varias regiones de Costa Rica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno se ubicó este 9 de junio a 210 kilómetros al sureste de San Salvador, con vientos sostenidos de 65 km/h.

Las condiciones atmosféricas asociadas al sistema y a la zona de convergencia intertropical provocan lluvias persistentes, neblina, lloviznas y temperaturas más bajas en el Pacífico, Valle Central, zona norte y Caribe. En las seis horas previas al informe, el IMN registró acumulados de lluvia entre 5 y 30 milímetros, principalmente en el Pacífico y la zona norte.

El pronóstico indica que Cristina continuará estacionaria o avanzará lentamente hacia el noroeste de Centroamérica, paralela a la costa del Pacífico. El IMN prevé que las lluvias, los vientos costeros y el ambiente fresco persistan durante este martes y empiecen a disminuir gradualmente el miércoles.

Para el Pacífico y el Valle Central, la entidad proyecta montos de lluvia entre 20 y 60 milímetros durante la jornada. En el Caribe y la zona norte se esperan aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, con acumulados entre 40 y 70 milímetros y posibles registros superiores en sectores aislados.

El IMN advirtió que existe mayor riesgo de inundaciones y deslizamientos en el Pacífico Norte y el Pacífico Sur debido a la saturación de los suelos. La advertencia también se extiende a Limón y la zona norte por las lluvias acumuladas durante los últimos días.

La institución informó además sobre mar picado y vientos fuertes en el Pacífico costarricense, condición que afecta las actividades marítimas y obliga a mantener precaución en la navegación. También alertó sobre posibles ráfagas cercanas a los 80 km/h en sectores donde se desarrollen tormentas eléctricas.

Entre las recomendaciones destacan evitar zonas propensas a inundaciones, mantenerse atento a posibles afectaciones en techos, árboles, rótulos y tendido eléctrico.