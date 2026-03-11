Sucesos

Tormenta arranca techos, deja sin luz el centro de Golfito y bloquea una ruta: vea el video

La CNE anunció que mañana continuará con la evaluación de daños

Por Sebastián Sánchez
Fuertes lluvias, vientos y una tormenta eléctrica afectaron el cantón de Golfito, en Puntarenas.
Fuertes lluvias, vientos y una tormenta eléctrica afectaron el cantón de Golfito, en la zona sur del país. (CNE/Cortesía/La Nación)








Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

