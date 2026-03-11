Tormenta arranca techos, deja sin luz el centro de Golfito y bloquea una ruta: vea el video

Fuertes lluvias, vientos y una tormenta eléctrica afectaron el cantón de Golfito, en la zona sur del país.

Las fuertes lluvias que cayeron en Golfito durante la tarde de este martes provocaron daños en viviendas, cortes de electricidad y el bloqueo temporal de una ruta principal, informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Las condiciones climáticas extremas se presentaron tras una jornada de intenso calor en la zona sur.

De acuerdo con el Comité Municipal de Emergencias de la localidad, el ingreso de la brisa marina generó precipitaciones acompañadas de vientos muy fuertes y actividad eléctrica.

Golfito

El reporte oficial de la CNE confirmó que las ráfagas afectaron el techo de al menos una vivienda en la localidad, aunque no hubo personas heridas por este incidente.

El suministro eléctrico en el centro de Golfito sufrió una interrupción total a causa de la tormenta. No obstante, las autoridades indicaron que el servicio se ha ido habilitando por sectores, según los últimos informes recibidos.

En cuanto a la conectividad vial, se presentó un deslizamiento en la ruta 14 que obstaculizó el paso de vehículos de forma temporal. La vía ya se encuentra reabierta para el tránsito normal.

La CNE informó de que las instituciones que integran el Comité de Emergencias de Golfito continuarán con las evaluaciones de los daños este miércoles.