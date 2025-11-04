Sucesos

Empuje frío ocasionará lluvias en Costa Rica: vea aquí en cuales zonas

Persistirán condiciones inestables, con lluvias y vientos que afectarán gran parte del territorio nacional, según el IMN

Por Sebastián Sánchez
El IMN anunció que el empuje frío seguirá causando lluvias en diferentes zonas del país.
El IMN anunció que el empuje frío ocasionara lluvias persistentes en diferentes zonas del país. Foto: (IMN/Captura)







