Onda tropical N.° 43 provocará lluvias fuertes en Costa Rica este martes: estas serán las zonas más afectadas

Aguaceros intensos impactarán este martes al Caribe y la zona norte por paso de la onda tropical N.° 43, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este martes 4 de noviembre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por el paso de la onda tropical N.° 43, la cual ingresará al país desde primeras horas del día.

El reporte señaló que esta situación, sumada a altos niveles de humedad y presión atmosférica en el mar Caribe, favorecerá un incremento en la nubosidad y lluvias sobre gran parte del territorio nacional, especialmente en el Caribe y la zona norte.

Durante la madrugada y mañana se anticiparon lluvias ocasionales en el Caribe y la zona norte. En la tarde, estas precipitaciones se intensificarán, con posibilidad de aguaceros fuertes y tormentas dispersas.

En el Valle Central, el cielo presentará nubosidad variable desde la madrugada, con posibles lluvias a partir de media mañana, principalmente en sectores del este y norte. San José registrará una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 23,1 °C.

En el Pacífico Norte, la jornada iniciará con cielo parcialmente nublado, pero se volverá nublado con posibilidad de chubascos dispersos en las montañas del este y en la península. Liberia tendrá una temperatura entre 22,5 °C y 32,6 °C.

El Pacífico Central mostrará cielo parcialmente nublado durante la mañana. En la tarde y noche se presentarán chubascos aislados con tormentas en la costa. Quepos tendrá temperaturas entre 20,6 °C y 31,1 °C.

El Pacífico Sur mantendrá condiciones parcialmente nubladas en la primera parte del día. En la tarde se pronostican aguaceros con tormenta eléctrica dispersa. Golfito alcanzará una temperatura mínima de 21,3 °C y una máxima de 28,2 °C.

En el Caribe norte, se mantendrá cielo nublado con lluvias ocasionales desde la madrugada, y la intensidad aumentará durante el día. Guápiles presentará temperaturas entre 21,4 °C y 25,9 °C.

El Caribe sur experimentará condiciones similares, con lluvias desde temprano y persistencia de la nubosidad durante toda la jornada. Limón tendrá una mínima de 21,2 °C y una máxima de 28,2 °C.

En la zona norte, el día iniciará con lluvias en las primeras horas, seguidas de un cielo nublado con precipitaciones durante la tarde y noche. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura mínima de 16,6 °C y una máxima de 25,4 °C.

El IMN recomendó precaución ante el aumento en las precipitaciones, sobre todo en regiones del Caribe y zona norte, donde los aguaceros podrían ser de fuerte intensidad de forma localizada.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se ocultará a las 5:12 p. m. La fase lunar continuará en dirección a luna llena.