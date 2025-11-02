Sucesos

Vientos alisios causarán lluvias y nubosidad este lunes en Costa Rica

Inicio de semana con lluvias intermitentes y cielo mayormente nublado en varias regiones del país, según el IMN

Por Damián Arroyo C.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó para este viernes 4 de abril un aumento en la nubosidad y las lluvias, especialmente en el Caribe y la zona norte, debido a una mayor presión atmosférica en la cuenca del Caribe que impulsa vientos alisios y humedad sobre el país.
El IMN pronosticó lluvias, ráfagas y nubosidad para este lunes, especialmente en el Caribe, Valle Central y zonas montañosas del Pacífico. (Canva/Canva)







