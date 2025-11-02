Vientos alisios causarán lluvias y nubosidad este lunes en Costa Rica

El IMN pronosticó lluvias, ráfagas y nubosidad para este lunes, especialmente en el Caribe, Valle Central y zonas montañosas del Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 3 de noviembre el país presentará condiciones inestables debido al flujo de los vientos alisios, lo que favorecerá la presencia de nubosidad, ráfagas ocasionales y lluvias en varias regiones.

En el Valle Central, las lloviznas aparecerán desde las primeras horas en sectores del este. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá nublado, con lluvias intermitentes en las zonas montañosas y presencia de ráfagas. San José registrará una temperatura mínima de 18,6 °C y una máxima de 24,4 °C.

El Pacífico Norte mantendrá cielos con pocas nubes durante la madrugada y la mañana. En horas de la tarde y la noche, se prevé un aumento parcial de la nubosidad sin lluvias significativas. Puntarenas alcanzará los 33,8 °C, con una mínima de 21,8 °C.

En el Pacífico Central, se prevé un día mayormente nublado a partir del mediodía. Se presentarán aguaceros con tormenta eléctrica dispersa durante la tarde, especialmente en sectores montañosos y costeros. Durante la noche, podrían ocurrir chubascos aislados. En Parrita, las temperaturas oscilarán entre 17,4 °C y 30,1 °C.

El Pacífico Sur tendrá un amanecer con cielo parcialmente nublado. En la tarde, se esperan tormentas y lluvias dispersas, las cuales podrían persistir durante la noche, aunque de forma ocasional. Golfito experimentará temperaturas entre 20 °C y 26,1 °C.

Para la región del Caribe Norte, el IMN prevé un día nublado, con posibilidad de lluvias intermitentes desde la madrugada hasta la noche. En Guápiles, la temperatura mínima será de 21,5 °C, mientras que la máxima llegará a 26,1 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones similares, con nubosidad persistente y probabilidad de lluvias aisladas. Limón presentará valores entre 21,7 °C y 27,9 °C.

En la zona norte, se anticipan cielos nublados desde temprano, con posibilidad de lluvias en la madrugada y la mañana. La nubosidad se mantendrá durante la tarde y noche. Ciudad Quesada mostrará una mínima de 17,1 °C y una máxima de 24,1 °C.

