Sucesos

Torbellino daña el techo de la antigua Capitanía de Puerto en Puntarenas (video)

Lluvias dejan 11 incidentes por inundaciones en el país, las afectaciones se concentraron en Sarapiquí, Upala, Pococí y Guatuso

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Por Libia Solano Meza
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Torbellino daña techo de la antigua Capitanía de Puerto, en Puntarenas. (CNE/CNE)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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