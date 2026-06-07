Torbellino daña el techo de la antigua Capitanía de Puerto en Puntarenas (video)

Torbellino daña techo de la antigua Capitanía de Puerto, en Puntarenas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó que este domingo un torbellino impactó la antigua Capitanía de Puerto, en Puntarenas. No hubo heridos pero si daños materiales.

Una tromba castigó la antigua capitanía en Puntarenas (Cortes/cortesía)

La estructura está ubicada en el Paseo de los Turistas y en las imágenes se observa el daño que sufrió la parte del techo debido a las fuertes ráfagas de viento.

Daños estructurales por fuertes vientos en la antigua Capitanía

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) confirmó en un comunicado que en el lugar ya se encuentran funcionarios de la institución realizando labores de limpieza así como el resguardo del edificio. Además, están monitoreando el avance de los daños.

Comunicado de INCOP (INCOP/INCOP)

Otras incidencias

La CNE también explicó que tras las lluvias de este sábado 6 de junio en diferentes puntos del país se presentaron 11 incidentes productos de las inundaciones.

Las principales afectaciones se concentraron en los cantones de Sarapiquí, Upala, Pococí y Guatuso, indicó el presidente de la institución, Alejandro Picado.

Además, se mantiene habilitado un albergue en el cantón de Liberia, Guanacaste destinado a dos personas adultas mayores.

La CNE detalló que las demás personas que habían sido ubicadas en albergues temporales ya recibieron apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), lo que permitió reducir la demanda de estos espacios.

Las autoridades continúan vigilando las condiciones del tiempo ante posibles nuevas afectaciones por las lluvias. También se mantiene el monitoreo de los cauces de los ríos para prevenir inundaciones.