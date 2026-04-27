Tonelada y media de sedimento minero es decomisada tras vuelco de vehículo; conductor sobrevive y queda hospitalizado en Los Chiles

El conductor, un joven de 22 años de apellido Burgos, fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos tras quedar prensado.

La Fuerza Pública decomisó cerca de tonelada y media de material minero luego de un accidente de tránsito ocurrido en el cantón de Los Chiles, en la frontera norte de Costa Rica, durante la madrugada de este domingo.

El hecho se registró alrededor de las 4:00 a. m. en el sector de Terranova, sobre la ruta hacia San Jorge de Los Chiles, de Alajuela.

Según las autoridades, al parecer el carro que transportaba el material se volcó tras salirse de la vía.

El conductor, es un hombre de 22 años de apellido Burgos y de nacionalidad nicaragüense, quien quedó prensado dentro del vehículo tras el vuelco, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para su extracción.

Posteriormente, fue trasladado en condición delicada por la Cruz Roja Costarricense al Hospital de Los Chiles.

Las autoridades indicaron que Burgos ya había sido intervenido el pasado 7 de abril por presunta minería ilegal, aunque se encontraba en libertad.

Durante la revisión del vehículo, los oficiales encontraron 30 sacos con sedimento minero.

El cargamento fue decomisado y trasladado a la Delegación Policial de Los Chiles bajo dirección funcional de la Fiscalía local, para su custodia e investigación correspondiente.

Las autoridades investigan la posible vinculación del caso con actividades de extracción y transporte ilegal en la zona fronteriza. (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)

El material incautado estaba distribuido en 30 sacos dentro del vehículo volcado. (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)

El operativo contó con la coordinación de Bomberos, Cruz Roja y Policía tras el fuerte accidente. (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)