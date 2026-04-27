Sucesos

Tonelada y media de sedimento minero es decomisada tras vuelco de vehículo; conductor sobrevive y queda hospitalizado en Los Chiles

El joven de 22 años, de nacionalidad nicaragüense, ya había sido intervenido por presunta minería ilegal.

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Por Libia Solano Meza
El conductor, un joven de 22 años de apellido Burgos, fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos tras quedar prensado.
El conductor, un joven de 22 años de apellido Burgos, fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos tras quedar prensado. (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)







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Minería ilegalLos Chiles
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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