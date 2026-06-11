Tío de estudiante de 12 años fallecida en Cariari: ‘Se bajó del bus escolar y cuando iba a cruzar la atropelló la moto’

La estudiante de 12 años regresaba del colegio cuando ocurrió el accidente en Cariari de Pococí. El caso es investigado por el OIJ.

La estudiante de 12 años que falleció la tarde del miércoles tras ser atropellada por una motocicleta en Cariari de Pococí acababa de bajarse del autobús escolar que la trasladaba desde el colegio cuando ocurrió el accidente, según relató su tío, Marvin Hernández.

“Ella se bajó del bus y entonces iba pasando la moto y pasó lo que pasó. Enfrente de la casa de ella. Muy duro para la familia y para la mamá. Una noticia que no le deseo a nadie. Ella regresaba del colegio”, manifestó.

Según información preliminar, esl autobús la trasladaba desde el Colegio Técnico Profesional (CTP) Las Palmitas cuando ocurrió el accidente. Su tío relató que la niña se encontraba a pocos metros de su casa cuando fue impactada por la motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor intentaba cruzar la carretera junto a otro estudiante cuando ambos fueron embestidos por el motociclista. El conductor de la motocicleta también resultó herido.

La Cruz Roja informó que la emergencia fue reportada a las 4:45 p. m. Los socorristas declararon fallecida a la estudiante en el lugar, mientras que el otro menor involucrado y el motociclista fueron trasladados en condición amarilla a la Clínica de Cariari.

La víctima cursaba sétimo año en el CTP Las Palmitas y era conocida por vecinos y compañeros de la comunidad.

“Una chiquita demasiado buena gente y humilde. Todos en la comunidad la conocían. La familia y los vecinos están tristes, todo el que la conocía”, agregó Hernández.

El familiar también aseguró que la menor era muy apreciada por sus compañeros de colegio.

“Todos los compañeros la querían mucho”, dijo.

Tras el accidente, la carretera permaneció cerrada mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaban el levantamiento del cuerpo y recopilaban indicios para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropello.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades judiciales.