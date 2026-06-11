Sucesos

Tío de estudiante de 12 años fallecida en Cariari: ‘Se bajó del bus escolar y cuando iba a cruzar la atropelló la moto’

Otro estudiante y el conductor resultaron heridos

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora y Reiner Montero, corresponsal
Un atropello dejó una niña fallecido y otro menor herido.
La estudiante de 12 años regresaba del colegio cuando ocurrió el accidente en Cariari de Pococí. El caso es investigado por el OIJ. (Reiner Montero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CairiariEstudiante atropellada
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.