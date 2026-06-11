Colegial de 12 años muere atropellada cuando cruzaba calle tras regresar de estudiar; otro menor resultó herido

Una estudiante de colegio, de 12 años, falleció la tarde de este miércoles luego de ser atropellada por una motocicleta en Cariari de Pococí, en Limón.

Según la Cruz Roja, el reporte ingresó a las 4:45 p. m. El accidente provocó que otro estudiante, también menor de edad, y el motociclista fueran trasladados en condición amarilla a la Clínica de Cariari.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron a pocos metros de la vivienda de la víctima. Al parecer, el accidente ocurrió cuando los dos niños descendían del autobús que los trasladaba desde su centro educativo hasta su vivienda y, al intentar cruzar la calle, un motociclista los habría embestido.

La niña falleció en el sitio. Ella era estudiante de sétimo año del CTP Las Palmitas.

La carretera se mantiene cerrada debido al grave accidente. El caso quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial.