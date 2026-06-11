Sucesos

Colegial de 12 años muere atropellada cuando cruzaba calle tras regresar de estudiar; otro menor resultó herido

Los hechos ocurrieron en Cariari de Pococí, Limón. El motociclista involucrado también fue trasladado a un centro médico

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Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Un atropello dejó una niña fallecido y otro menor herido.
Un atropello dejó una niña fallecida y otro menor herido. (Reiner Montero/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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