Temperaturas de más de 38 °C se registraron en el país la tarde de este jueves: estas son las zonas más calientes

El Pacífico Norte concentró las temperaturas más altas del país. San Mateo lideró el registro con 38,3 °C según estaciones del IMN.

Altas temperaturas superaron los 38 °C en el Pacífico Norte este 12 de marzo, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que registró los valores más altos del día en estaciones de Guanacaste y zonas cercanas.

La temperatura máxima del país se registró en San Mateo, con 38,3 °C, seguida por la estación Asada Sardinal con 37,8 °C y Asada Hojancha con 37,2 °C, todas ubicadas en el Pacífico Norte.

Los datos forman parte del reporte diario del IMN, que recopila información de decenas de estaciones meteorológicas en distintas regiones climáticas del país.

La mayoría de los registros superiores a 36 °C se ubicaron en Guanacaste y zonas cercanas del Pacífico Norte.

Entre las estaciones con valores más elevados destacan:

Finca La Ceiba: 37,1 °C

37,1 °C UCR Santa Cruz: 36,9 °C

36,9 °C Manga Rica (Liberia): 36,7 °C

36,7 °C Paquera: 36,3 °C

36,3 °C Cipancí (Cañas): 36,2 °C

36,2 °C Dulce Nombre de Nicoya: 36,1 °C

Otras localidades como Orotina, Nandayure y Palo Verde también alcanzaron 36 °C, lo que evidencia condiciones de calor intenso en gran parte del Pacífico norteño.

Valle Central y Caribe registraron valores menores

En contraste, el Valle Central presentó temperaturas máximas entre 30 °C y 35 °C. Entre los registros más altos destacan:

UTN Balsa (Atenas): 35,4 °C

35,4 °C Recope La Garita: 32,9 °C

32,9 °C Aeropuerto Juan Santamaría: 30,8 °C

30,8 °C Belén: 30,4 °C

Mientras tanto, en el Caribe las temperaturas se mantuvieron ligeramente menores. Algunas estaciones reportaron:

Gavilán Canta (Talamanca): 32,7 °C

32,7 °C El Carmen: 32,6 °C

32,6 °C Universidad Earth (Guácimo): 32 °C

Zonas montañosas registraron los valores más bajos

Las temperaturas más bajas del país se registraron en zonas altas y volcanes.

Entre los registros más bajos del día figuran:

Volcán Irazú: 16 °C

16 °C Volcán Poás: 15 °C

15 °C Cerro de la Muerte: 14,3 °C

14,3 °C Volcán Turrialba: 14,3 °C