Sucesos

Temperaturas bajarán este miércoles por empuje frío, según el IMN

Prepárese para un miércoles con vientos de hasta 90 km/h en Costa Rica. El empuje frío N.° 12 reducirá las lluvias y dejará cielos despejados en varias regiones

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El empuje frío N.° 12 causará ráfagas intensas, cielos despejados y un descenso de lluvias en el Caribe y zona norte. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.