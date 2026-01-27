Temperaturas bajarán este miércoles por empuje frío, según el IMN

El empuje frío N.° 12 causará ráfagas intensas, cielos despejados y un descenso de lluvias en el Caribe y zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 28 de enero continuarán los efectos del empuje frío N.° 12. Esta condición favorecerá fuertes vientos alisios y un ambiente seco en la mayor parte del país.

Durante el día, se presentarán ráfagas entre 40 y 70 km/h en el Valle Central y el Pacífico Norte. En las zonas montañosas de estas regiones, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 90 km/h, según el IMN.

La influencia de este empuje frío también provocará una disminución en la humedad, lo que permitirá cielos parcialmente nublados en el Caribe y la zona norte, así como una reducción en la probabilidad de lluvias. Además, se anticipa un descenso en las temperaturas mínimas durante la madrugada y las primeras horas del día.

En el Valle Central, el cielo permanecerá con poca nubosidad y vientos moderados durante toda la jornada. San José presentará una mínima de 16,5 °C y una máxima de 23,3 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones despejadas y ventosas, con altas temperaturas. Nicoya alcanzará los 37,4 °C, mientras que la mínima será de 20,3 °C.

En el Pacífico Central, se esperan cielos poco nublados durante el día, sin lluvias relevantes. Parrita registrará una mínima de 16,8 °C y una máxima de 31,2 °C.

El Pacífico Sur mantendrá condiciones similares, con cielos mayormente despejados. En Golfito, se esperan temperaturas entre los 20,8 °C y los 29,1 °C.

El Caribe Norte amanecerá con nubosidad y lluvias, pero en la tarde se espera un ambiente más estable. Guápiles marcará entre 21,3 °C y 27,8 °C.

El Caribe Sur tendrá características similares, con lluvias matutinas y menos nubosidad en la tarde. Limón presentará una mínima de 22,2 °C y una máxima de 28 °C.

En la zona norte, persistirá la nubosidad y podrían registrarse lloviznas aisladas en la mañana. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 15 °C y una máxima de 26,6 °C.

El IMN advirtió que el empuje frío seguirá generando vientos intensos, por lo que recomendó precaución en sectores expuestos, especialmente en zonas altas del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:58 a. m. y la puesta a las 5:40 p. m. La luna se encuentra en fase hacia luna llena, con salida a la 1:30 p. m. y puesta a la 1:40 a. m.