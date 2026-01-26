Empuje frío provocará ráfagas fuertes este martes: IMN advierte vientos de hasta 80 km/h

Vientos intensos y condiciones estables marcarán el clima en Costa Rica este martes, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el martes 27 de enero el país estará bajo la influencia del empuje frío N.° 12, lo que generará vientos intensos y un ambiente seco con condiciones estables en gran parte del territorio nacional.

El paso de este sistema por el norte de Centroamérica y el mar Caribe provocará un incremento en la presión atmosférica, favoreciendo ráfagas entre 50 y 80 km/h en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas.

En el Valle Central, se mantendrán cielos con baja nubosidad durante el día. No se anticipan lluvias. En San José, la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 29 °C, con condiciones similares en Alajuela, Cartago y Heredia.

El Pacífico Norte experimentará un día soleado y ventoso, con temperaturas elevadas en horas de la tarde. En Liberia, la mínima será de 18 °C y la máxima de 34 °C.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá con nubosidad parcial desde la tarde, sin presencia de lluvias. Parrita presentará temperaturas entre 15 °C y 33 °C.

Para el Pacífico Sur, se prevé poca nubosidad matutina y condiciones parcialmente nubladas por la tarde, con probabilidad de lluvias breves. Golfito reportará temperaturas entre 14 °C y 33 °C.

En el Caribe Norte, habrá nubosidad ocasional con posibilidad de lluvias dispersas durante la mañana. Por la tarde, se prevé un aumento de nubes. En Guápiles, se esperan temperaturas entre 20 °C y 31 °C.

El Caribe Sur tendrá un cielo parcialmente nublado sin lluvias previstas. En Limón, la mínima será de 15 °C y la máxima de 29 °C.

La zona norte tendrá condiciones similares al Caribe Norte, con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias ligeras al final de la tarde. En Ciudad Quesada, la temperatura oscilará entre 20 °C y 31 °C.

El IMN recalcó que continuará un ambiente estable debido al bajo contenido de humedad, lo cual reducirá significativamente la posibilidad de lluvias a nivel nacional.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se ocultará a las 5:40 p. m.. La luna saldrá a las 12:31 p. m. y se pondrá a las 12:37 a. m., en fase hacia luna llena.