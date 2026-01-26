Sucesos

Empuje frío provocará ráfagas fuertes este martes: IMN advierte vientos de hasta 80 km/h

Prepárese para un martes ventoso: el empuje frío N.° 12 traerá ráfagas de hasta 80 km/h y cambios en las condiciones del tiempo en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
Vientos intensos y condiciones estables marcarán el clima en Costa Rica este martes, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

