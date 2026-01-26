Empuje frío provocará ráfagas fuertes este martes: IMN advierte vientos de hasta 80 km/h

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el martes 27 de enero el país estará bajo la influencia del empuje frío N.° 12, lo que generará vientos intensos y un ambiente seco con condiciones estables en gran parte del territorio nacional.
El paso de este sistema por el norte de Centroamérica y el mar Caribe provocará un incremento en la presión atmosférica, favoreciendo ráfagas entre 50 y 80 km/h en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas.
En el Valle Central, se mantendrán cielos con baja nubosidad durante el día. No se anticipan lluvias. En San José, la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 29 °C, con condiciones similares en Alajuela, Cartago y Heredia.
El Pacífico Norte experimentará un día soleado y ventoso, con temperaturas elevadas en horas de la tarde. En Liberia, la mínima será de 18 °C y la máxima de 34 °C.
En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá con nubosidad parcial desde la tarde, sin presencia de lluvias. Parrita presentará temperaturas entre 15 °C y 33 °C.
Para el Pacífico Sur, se prevé poca nubosidad matutina y condiciones parcialmente nubladas por la tarde, con probabilidad de lluvias breves. Golfito reportará temperaturas entre 14 °C y 33 °C.
En el Caribe Norte, habrá nubosidad ocasional con posibilidad de lluvias dispersas durante la mañana. Por la tarde, se prevé un aumento de nubes. En Guápiles, se esperan temperaturas entre 20 °C y 31 °C.
El Caribe Sur tendrá un cielo parcialmente nublado sin lluvias previstas. En Limón, la mínima será de 15 °C y la máxima de 29 °C.
La zona norte tendrá condiciones similares al Caribe Norte, con cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias ligeras al final de la tarde. En Ciudad Quesada, la temperatura oscilará entre 20 °C y 31 °C.
El IMN recalcó que continuará un ambiente estable debido al bajo contenido de humedad, lo cual reducirá significativamente la posibilidad de lluvias a nivel nacional.
Efemérides
En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se ocultará a las 5:40 p. m.. La luna saldrá a las 12:31 p. m. y se pondrá a las 12:37 a. m., en fase hacia luna llena.