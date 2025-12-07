Temblor de 4,7 grados sacudió Osa, Costa Rica, este domingo

Un temblor magnitud 4,7 sacudió el cantón de Osa, en el sur de Costa Rica, la mañana de este domingo 7 de diciembre, de acuerdo con la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El movimiento tectónico se reportó a las 8:20 a. m. y, según indicó la Red, el epicentro se situó 51 kilómetros al oeste de bahía Drake.

Por su parte, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA), reportó una magnitud de 3,9 y una profundidad de 10 kilómetros. Además, localizó el epicentro 49 kilómetros al noroeste de Osa.

El pasado 18 de noviembre, tras una seguidilla de temblores en el cantón de Osa, el sismólogo del Observatorio, Marino Protti, explicó que los movimientos responden a un proceso continuo de subducción en el Pacífico central, que ocurre entre las penínsulas de Nicoya y Osa.

“Esos sismos están ocurriendo dentro de la placa Cocos, que se mueve hacia el noreste, choca con nuestro país y se mete por debajo del territorio. Se introduce por debajo de la placa del Caribe en la parte norte de Costa Rica, en la península de Nicoya, y por debajo de la placa de Panamá en la parte sur del país”, explicó el experto.

Según Protti, cuando se mete debajo de Costa Rica, la placa Cocos se dobla y produce un fracturamiento interno que genera estos sismos conocidos como intraplaca.

Los temblores en esa región, explica, son esperables porque las placas no se acoplan por muchas décadas hasta producir un terremoto grande, sino que el proceso de liberación de tensión es más continuo.