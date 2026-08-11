Sucesos

Suspensión de audiencias virtuales desde las cárceles ‘constituye una medida regresiva’, afirma Fiscalía General

Fiscal general Carlo Díaz presentó recurso de amparo contra ministro de Justicia Gabriel Aguilar.

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Por Christian Montero
Gabriel Aguilar ministro de justicia jefe de despacho
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, fue recurrido ante la Sala Constitucional por el fiscal general Carlo Díaz, tras la orden de suspender un convenio que permite hacer diligencias judiciales desde las cárceles del país. (Aarón Sequeira)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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